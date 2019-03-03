رياضة | راموس يرد على ضرب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يرد على ضرب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على تعمده إصابة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو يوم امس بهدف نظيف.

وقال راموس في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو: لعبنا مباراتين كثيفتان على أقصى مستوى وهذا ما أثر علينا ولم يكن لدينا وقت لإعادة لياقتنا البدنية ولكن هذا ليس بمبرر ، لكن كانت لدينا فرص اليوم لنتقدم في النتيجة ولكن فشلنا في ذلك وعندما لا تسجل أهداف دائمًا ما تخسر .

وأضاف: مشكلة كبيرة لريال مدريد، أقصانا البارسا من كأس الملك، واليوم من الليجا، البارسا كان أكثر فعالية منا في تسجيل الأهداف، اليوم كان لدينا فرصة لتقليص الفارق، ولكن لم نتمكن من ذلك. وتابع: يجب أن نهنئ برشلونة على النتيجة وليس على المباراة لأننا سيطرنا على الكرة وقدمنا كل شيء ولكن ذلك لم يكن كافياً.

وبسؤاله ، هل هذا وداع للقب الليجا؟ ، أجاب راموس: برشلونة اتخذ خطوة للأمام من أجل الفوز باللقب ، للأسف الشديد تخلفنا عن هذا العدد من النقاط ، لكن علينا أن نواصل الصراع.

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وعن مشادته مع ميسي في الشوط الأول ، أوضح راموس: التدخل على ميسي جزء من اللعبة وكان عادي، ولم يكن له أي تأثير ، وانتهى في الملعب.

وبسؤاله ، هل يتبقى لريال مدريد دوري الابطال فقط؟ ، أجاب قائد الملكي: نعم ، أيضًا في الدوري يجب علينا اأن نواصل ونواصل العمل ايضًا وأن نفوز بكل المباريات ، ويوم الأربعاء تنتظرنا مباراة نهائية ايضًا وسنصارع من أجل لقب دوري الابطال وسنصارع من أجل تقليص الفارق مع برشلونة.