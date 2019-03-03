رياضة | أول قرار من مدرب برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من مدرب برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قرار جديد بعد حسم لقاء الكلاسيكو يوم امس على حساب ريال مدريد بهدف نظيف في البرنابيو.

وجاء قرار إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، بإلغاء التدريبات خلال اليومين المقبلين، لإراحة نجوم البلوجرانا، خاصة بعد الفوز على ريال مدريد 3-0 في إياب كأس ملك إسبانيا.

ولم يكتفي برشلونة بإقصاء ريال مدريد، من كأس الملك فقط، بل كرر البلوجرانا فوزه على النادي الملكي في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليبتعد البرسا بصدارة الدوري الإسباني.

وخرج ريال مدريد بشكل فعلي من السباق على لقب الدوري الإسباني، حيث بات الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر 12 نقطة، لينحصر الصراع بين البلوجرانا، ومنافسه أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره رايو فاليكانو يوم 9 من الشهر الجاري، في المباراة المقررة بينهما ضمن الدوري الإسباني، على أن يتبعها ملاقاة ليون الفرنسي، في إياب الدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.