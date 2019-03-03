رياضة | محاولات لإبطال مفعول أزمة محمد عنتر بسبب خطيبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات لإبطال مفعول أزمة محمد عنتر بسبب خطيبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبذل بعض مسئولي نادي الزمالك محاولات لحل أزمة محمد عنتر لاعب الفريق مع الجهاز الفني للفريق بعد إيقافه في الفترة الأخيرة.

ويسعى مسئولو الزمالك لإعادة محمد عنتر للمشاركة من جيدد ومنحه الفرصة والاستفادة منه بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين خاصة وأن عنتر لم يشارك في الموسم الجاري سوى في دقائق معدودة.

وتحاول إدارة الزمالك إقناع جروس بفتح صفحة جديدة مع محمد عنتر خلال الفترة القادمة ومنحه الفرصة للمشاركة

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قد استبعد محمد عنتر من المباريات الماضية بسبب قيام خطيبته بالهجوم عليه على خلفية عدم تواجده في التشكيلة الأساسية.

رئيس الزمالك يفرض شروطه للعفو عن لاعبيه

وعد رئيس نادي الزمالك لاعبيه برفع الإيقاف عن المستحقات المالية لهم وذلك حال تحقيق الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وكان رئيس الزمالك قد قام بتجميد مستحقات اللاعبين في الفترة الماضية على خلفية تراجع النتائج على كافة المستويات المحلية والقارية.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه على رفع الإيقاف عن المستحقات لمنحهم دافع معنوي كبير وإثارة حماسهم لتحقيق الفوز والحفاظ على فرص الفريق في التأهل للدور التالي.

جورج: جروس يجب أن يستمر رغم أخطائه

يرى الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق يجب أن يستمر لنهاية الموسم الجاري.

وأضاف عبد الله جورج: "جروس يجب أن يستمر لنهاية الموسم دون النظر إلى مشوار الفريق في الكونفدرالية".

وتابع جورج: "تأرجع النتائج في الفترة الأخيرة مسئولية مشتركة بين إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق بالإضافة إلى اللاعبين ولا يتحمله عنصر واحد بمفرده.. هناك أخطاء واضحة لجروس ومتكررة في كل مباراة ويجب أن يدركها حتى لا تحدث من جديد".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيتروأتليتكو الأنجولي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.