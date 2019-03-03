رياضة | سواريز يرشح صفقة نارية للانضمام إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يرشح صفقة نارية للانضمام إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني الحالي، صفقة نارية لفريق ليفربول للتعاقد معها في الصيف المقبل.

وطلب سواريز من إدارة الريدز التعاقد مع مواطنه الاوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو غوميز.

وسجل جوميز 17 هدفا في الدوري الاسباني الموسم الماضي ولديه تسعة أهداف أخرى حتى الآن في الموسم الجاري، ويقدم مستوى مميزي برفقة فيجو.

ومن المعروف أن فريق ليفربول يبحث عن مهاجم جديد، في ظل إصابة روبرتو فيرمينو ودانيال، ووديفوك اوريجى، ويعتبر ماكسي جوميز اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الريدز بناء على توصية لويس سواريز.

مدرب ليفربول يورجن كلوب، اضطر خلال الفترة الحاليى لاستخدام الجناح محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم، وتعديل بعض المراكز، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الريدز.