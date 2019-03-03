رياضة | اشتباكات بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين جماهير ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشعلت جماهير ريال مدريد الإسباني حرباً مع انصار فريق برشلونة عقب نهاية مباراة الكلاسيكو يوم امس بفوز برشلونة 1-0 في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية نقلاً عن الصحفي إفيس جالارسيب خبراً يؤكد أن بعض من جماهير ريال مدريد قد حاولت الاشتباك مع أنصار برشلونة الذين أتوا إلى ملعب البرنابيو لتشجيع فريقهم.

وأضافت الصحيفة أن أنصار ريال مدريد خرجوا من الملعب وهم يرددون هتافات معادية لبرشلونة وسط حالة من الغضب والأجواء المشحونة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها جمهور الفريق الملكي مع نظرائهم الكتلان حيث وقعت حادثة مشابهة بعد تفوق البرسا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي.

هذا ونجح برشلونة في التفوق على ريال مدريد في المواجهات التاريخية فضلاً عن إزاحته من منفاسات الكأس وإبعاده عن صدارة الليجا بفارق 12 نقطة.