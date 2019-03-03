رياضة | أنشيلوتي يحل أزمة نابولي قبل لقاء يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يحل أزمة نابولي قبل لقاء يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق نابولي الإيطالي لمواجهة نظيره يوفنتوس مساء اليوم ضمن بماريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو أن أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لا يعاني من أي غيابات سوي المدافع ألبيول والذي سيغيب عن المشاركة في اللقاء.

واشار الموقع إلى أن كوليبالي سيجاور كيريكيش في مركز قلب الدفاعي فيما سيلعب فوزي غلام على الجانب الإيسر وهساي على الجانب الأيمن.

بينما سيشارك في خط الوسط كاييخون وألان ورويز وزيلنسكي بينما على المستوي الهجومي سوف يشارك ميرتينز وميليك وإينسيني.