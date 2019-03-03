رياضة | مورينيو يفسر فوضى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يفسر فوضى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك البرتغالي جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي على قناة بين سبورت لمباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف.

كان الفريق الكتالوني قد حسم الكلاسيكو بهدف لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي جاء في الدقيقة 26، ليعزز موقعه في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.

وخلال الاستوديو التحليلي صرح مورينيو أنه ربما أصاب لاعبي الريال (الرضا عن النفس الزائد) خاصة بعد تحقيقهم لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في آخر خمس سنوات.

وأضاف البرتغالي الذي سبق له تولى الإدارة الفنية للميرينجي أن غياب خط هجوم الريال نتيجة عدم تعويض رحيل مواطنه النجم كريستيانو رونالدو الذي كان يملك معدل تهديفي مرتفع على حد وصف مورينيو.

كما أرجع جوزيه هزيمة الريال لغياب ثلاثي الوسط كاسيميرو ولوكا مودريش وتوني كروس، بالإضافة لتغيير المدربين وعدم استقرار الإدارة الفنية.

وأشاد مورينيو بالجناح البرازيلي الصاعد فينسيوس جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خاصة الأخير فيما يخص الحالة البدنية والتهديفية مع استثناء مباراة الكلاسيكو.