رياضة | تركي آل الشيخ.. قصة نجاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ.. قصة نجاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي ومالك نادي بيراميدز عن إنجازاته التي قدمها للكرة السعودية.

وأبرز هذا الفيديو الإنجازات التي حدثت للرياضة السعودية خلال فترة تولي تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة الرياضية بالمملكة، بجانب الحديث عن الجوائز التي حصل عليها في الفترة الماضية.

كما تناول الفيديو إنجازات تركي آل الشيخ في مجال الفن بعدما أطلق العديد من القصائد والدواوين، وكتب لأشهر المطربين العرب وعلى رأسهم محمد عبده وعمرو دياب وأنغام.

ورغم المناصب التي تولاها تركي آل الشيخ وأهميتها فإنه ظل على حبه للشعر ولم يمنعه ضيق الوقت من مواصلة الكتابة وتأليف الشعر.

ونجح تركي آل الشيخ في فترة وجيزة في دعم الكرة العربية بتطوير البطولات واستحداث الأساليب الجديدة إلى جانب استقدام نجوم العالم للأندية العربية على اختلاف انتماءاتها، ولا يمكن في هذا الصدد إنكار جهوده في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.