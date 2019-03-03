اليوفي في رحلة حسم لقب الدوري إكلينيكيًا ضد نابولي

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يبحث يوفنتوس عن إنهاء المنافسة على لقب الدوري الإيطالي إكلينيكيًا اليوم، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي بحثًا عن تحقيق الانتصار وتوسيع الفارق في الصدارة إلى 16 نقطة

يحتضن ملعب سان باولو اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل نابولي نظيره يوفنتوس حامل اللقب، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء، ويحتل السيدة العجوز صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 22 مباراة والتعادل في 3 لقاءات دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن، أما نابولي فيوجد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 3 مواجهات أخرى.

نابولي من الصعب انتقاد نابولي على المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، خاصة أنه حقق 17 انتصارا في 25 جولة ولم يتعرض سوى لثلاث هزائم، ومع ذلك يبتعد عن المتصدر بفارق 13 نقطة كاملة، ولكنه يبتعد أيضًا عن صاحب المركز الثالث إنتر بـ9 نقاط. ومنذ أن تغلب يوفنتوس على نابولي في لقاء الدور الأول في شهر سبتمبر



من الصعب انتقاد نابولي على المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، خاصة أنه حقق 17 انتصارا في 25 جولة ولم يتعرض سوى لثلاث هزائم، ومع ذلك يبتعد عن المتصدر بفارق 13 نقطة كاملة، ولكنه يبتعد أيضًا عن صاحب المركز الثالث إنتر بـ9 نقاط. نابوليمن الصعب انتقاد نابولي على المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، خاصة أنه حقق 17 انتصارا في 25 جولة ولم يتعرض سوى لثلاث هزائم، ومع ذلك يبتعد عن المتصدر بفارق 13 نقطة كاملة، ولكنه يبتعد أيضًا عن صاحب المركز الثالث إنتر بـ9 نقاط. ومنذ أن تغلب يوفنتوس على نابولي في لقاء الدور الأول في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة 3-1، لم يخسر نابولي سوى مباراة واحدة فقط في الدوري، أتت أمام إنتر، وتعادل رجال المدرب كارلو أنشيلوتي 3 مباريات في آخر 5 مواجهات في الدوري، الأمر الذي منح اليوفي الفرصة لتوسيع الفارق في الصدارة، وأتت تلك التعادلات الثلاثة أمام ميلان وفيورنتينا وتورينو. وحقق نابولي الانتصار في الجولة الماضية برباعية نظيفة خارج ميدانه على حساب بارما، ويبحث عن تحقيق انتصار على اليوفي، على الرغم من صعوبة أن يؤثر هذا الانتصار على مهمة يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم. ويملك نابولي أقوى خط دفاع على ملعبه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، حيث لم تهتز شباكه سوى بـ7 أهداف في 13 مباراة، وحقق 10 انتصارات على ملعبه وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر أي مواجهة. ولم يتغلب نابولي على ملعبه على يوفنتوس، منذ شهر سبتمبر من عام 2015، ولكن تمكن فريق الجنوب الإيطالي من الفوز على يوفي على ملعب الأخير الموسم الماضي بهدف نظيف. يوفنتوس

حقق يوفنتوس الانتصار في الجولة الماضية بهدف نظيف على بولونيا، محققًا بالتالي انتصاره رقم 22 في الدوري هذا الموسم، ويملك اليوفي أقوى خط دفاع في الكالتشيو هذا الموسم برصيد 53 هدفًا، وأقوى خط دفاع أيضًا بعدما إهتزت شباك الفريق بـ15 هدفًا. يوفنتوسحقق يوفنتوس الانتصار في الجولة الماضية بهدف نظيف على بولونيا، محققًا بالتالي انتصاره رقم 22 في الدوري هذا الموسم، ويملك اليوفي أقوى خط دفاع في الكالتشيو هذا الموسم برصيد 53 هدفًا، وأقوى خط دفاع أيضًا بعدما إهتزت شباك الفريق بـ15 هدفًا. ومع ذلك، لا يمر يوفنتوس بأجواء جيدة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتعقد مهمة التأهل إلى ربع النهائي، إلى جانب توديع كأس إيطاليا. ويملك يوفنتوس أفضل سجل نتائج خارج ميدانه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في لقاء وحيد. أخبار الفريقين

يستعيد نابولي اليوم خدمات لاعبه لورينزو إنسيني بعد غيابه عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف. أخبار الفريقينيستعيد نابولي اليوم خدمات لاعبه لورينزو إنسيني بعد غيابه عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف. وعلى الجانب الآخر يغيب عن صفوف يوفنتوس الثلاثي دوجلاس كوستا وسامي خضيرة وخوان كوادرادو، وبعدما حامت الشكوك حول إمكانية لحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقاء بسبب الإصابة في الكاحل، تعافي رونالدو بصورة جيدة ومن المنتظر مشاركته أساسيًا أمام نابولي. التشيكل المتوقع

نابولي: ميريت- مالكويت- ماكسيموفيتش- كوليبالي- هساي- كاليخون- فابيان رويز- ألان- زيلينسكي- ميليك- إنسيني. التشيكل المتوقعميريت- مالكويت- ماكسيموفيتش- كوليبالي- هساي- كاليخون- فابيان رويز- ألان- زيلينسكي- ميليك- إنسيني. يوفنتوس: تشيزني- دي تشيليو- بونوتشي- كيليني- ساندرو- بينتانكور- بيانيتش- ماتويدي- ديبالا- ماندجوكيتش- رونالدو. وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

تورينو X كييفو فيرونا الساعة 1:30 ظهرًا. وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:تورينو X كييفو فيرونا الساعة 1:30 ظهرًا. أودينيزي X بولونيا الساعة 4:00 عصرًا. جنوة X فروسينوني الساعة 4:00 عصرًا. سبال X سامبدوريا الساعة 4:00 عصرًا. أتلانتا X فيورنتينا الساعة 7:00 مساء.

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