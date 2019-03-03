الان تتابع تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الآسيوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اختارت الجمعية العمومية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ليكون عضواً في المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي 4 سنوات قادمة، عن طريق التزكية.
وسيتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة لجنة التعليم 4 سنوات كذلك، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الآسيوية.
كما زكت الجمعية العمومية، أحمد الفهد الصباح، رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي لمدة أربع سنوات.
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