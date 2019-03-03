تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الآسيوي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اختارت الجمعية العمومية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ليكون عضواً في المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي 4 سنوات قادمة، عن طريق التزكية.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة لجنة التعليم 4 سنوات كذلك، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الآسيوية.

كما زكت الجمعية العمومية، أحمد الفهد الصباح، رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي لمدة أربع سنوات.