الآسيوي يتغنى بـ«جيوفينكو» الهلال ويصفه بالعلامة الفارقة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

تحدث حساب الاتحاد الآسيوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن التعاقدات الجديدة التي وقعت معها الاندية المشاركة في بطولة دوري ابطال آسيا حيث وصفها الآسيوي بأنها من الممكن أن تحدث وتصنع الفارق مع الاندية في الابطال.

وتواجد في القائمة محترف الهلال الايطالي سيباستيان جيوفينكو “النملة الذرية” بالإضافة إلى تسعة لاعبين آخرين.

وقد وضع الآسيوي الـ10 لاعبين في قائمة تصويت ويشارك جيوفينكو في التصويت لاعب سيدني رضا غيتشانيجهاد ولاعب الدحيل شويا ناكجيما.

بالإضافة للاعب كوازاكي لينادرو ديماو ولاعب بيروزي مهدي ترامي و لاعب شاندونغ مروان فيلايني ولاعب الدحيل مهدي بنعطية وليونادرو فيوزكايز لاعب جوهر العظيم و امانوف لاعب لوكوموتيف ولونغ ترونغ لاعب بوريرام يونايتد.

وأشار أيضاً إلى نجوم بإمكانهم التهديف وصنع الفارق لأنديتهم و كان ابرزهم مهاجم الهلال قوميز ومهاجم الاهلي ديجانيني ومهاجم ملبورن هوندا ودييغو من فريق بوريرام يونايتد.