شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جالاكسي يكشف الستار عن تمثال تكريمي لبيكهام في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كرّم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بكشف الستار عن تمثال تكريمي له خارج ملعبه مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة.

ودافع القائد السابق للمنتخب الإنجليزي عن ألوان الفريق بدءًا من العام 2007، وشكل قدومه نقطة تحول بالنسبة إلى اللعبة في الولايات المتحدة، حيث تحظى رياضات أخرى بشعبية أكبر، لاسيما البايسبول وكرة السلة.

وأقام الفريق قبل خوضه مباراته الأولى من الموسم الجديد، السبت، والتي انتهت بفوزه 2-1 على ضيفه شيكاغو فاير، احتفالاً حضره المدرب السابق لجالاكسي في حقبة بيكهام، بروس أرينا، وزميله السابق روبي كين، إضافة إلى زوجته المغنية السابقة فيكتوريا.

وقال بيكهام: «من اليوم الأول لوصولي مع فيكتوريا وأولادنا إلى المدينة، شعرنا أننا في منزلنا، وسنبقى ممتنين لذلك إلى الأبد».

وأضاف: «شعرت دائما بأن المدينة كانت بمثابة موطن لي»، شاكرًا عائلته وأصدقائه الذين «لم أكن لأحظى بالمسيرة التي حظيت بها لولا دعمكم».

ودافع بيكهام، البالغ من العمر 43 عامًا، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن ألوان النادي الأمريكي في 122 مباراة بين العامين 2007 و2013، علمًا بأنه دافع خلال هذه الفترة عن ألوان ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة على مرحلتين.

جالاكسي يكشف الستار عن تمثال تكريمي لبيكهام في لوس أنجلوس

جالاكسي يكشف الستار عن تمثال تكريمي لبيكهام في لوس أنجلوس