شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: حظوظ الزمالك بالكونفيدرالية قائمة.. ومباراة بترو أتلتيكو فرصة للعودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أنه على الرغم من صعوبة موقف الفريق بمجموعته ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، إلا إنه قادر على العودة مجددا وتحسين نتائجه خلال المواجهات الثلاث المقبلة.

وكشف أمير مرتضى أن مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو، المقرر إقامتها اليوم الأحد، فرصة جيدة للاعبين والجهاز الفني، من أجل العودة مجددا للمنافسة في المجموعة وتحسين ترتيب الفريق، والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ8.

وأكد المشرف العام أن نتائج مجموعة الزمالك معقده للغاية، ونتائج الأندية التي تنافسنا تتغير من مباراة إلى أخرى، وهو ما يجعل المنافسة قائمة حتى الجولة الأخيرة لتلك المجموعة.

وأضاف أمير مرتضى: بطاقات التأهل عن تلك المجموعة لدور الـ8 من الكونفيدرالية لن يتم حسمها إلا في نهاية المجموعات.

وأوضح المشرف العام أن نتائج الفريق خلال شهر فبراير الماضي لم تكن جيدة، لكن هناك ميزة أن هذا التعثر تم في منتصف الموسم، وقادرون على تجاوز تلك الكبوة والعودة مرة أخرى.

وأشار أمير مرتضى إلى أن لاعبي الزمالك تعهدوا على العودة لتحقيق النتائج الجيدة، خاصة أن مجلس الإدارة لا يبخل في توفير الدعم والمساندة لهم.