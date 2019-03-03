شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يوضح هدف الأهلي الوحيد من مواجهة بتروجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة بتروجيت، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، في الجولة 26 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

وأضاف يوسف أن الأهلي يدخل المباراة بدافع مواصلة الانتصارات المحلية وحصد 3 نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، مؤكدًا احترام الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للاعبي بتروجيت وجهازه الفني.

وأوضح أن الأهلي لديه هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أية نقاط في مشوار الوصول لصدارة الدوري الذي يبقى هدفًا رئيسيًا يتطلع الجهاز الفني واللاعبون لتحقيقه.

وأشار يوسف إلى أن هناك حالة شديدة من التركيز في هذه المرحلة من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف، وأن التفكير في الوقت الحالي ينصب على مباراة بتروجيت فقط، وأي حديث عن مباراة فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مؤجل لحين الانتهاء من مباراة الغد أمام الفريق البترولي.

وأتم المدرب العام للأهلي: «لدينا سياسة نعمل من خلالها وهي التركيز الشديد في المباراة التي نستعد لها، على أن نغلق صفحتها مباشرة فور الانتهاء منها، من أجل التركيز في الخطوة التالية لها، وهو ما يتم التركيز عليه دائمًا في المحاضرات الفنية مع اللاعبين.