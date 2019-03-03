شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» تعليقًا على حالة أرضية ملعب برج العرب: «حقل بطاطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني لنادي الوحدة السعودي، حالة أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، مؤكدا أن جودة الملاعب جزء كبير من نجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «امبارح اتفرجت على الشوط الثاني لماتش الاتحاد والداخلية حالة ملعب برج العرب تحزن!! ملعب لا يصلح لممارسة كرة القدم حتى على مستوى الهواة.. أتمنى أن يتم غلق هذه الملاعب ٣ أشهر على الأقل قبل كأس الأمم الأفريقية.. جودة الملاعب جزء مهم جدا من نجاح تنظيم البطولة.. #افريقيا_٢٠١٩».

وأضاف المدير الفني لنادي الوحدة: «توقيت البطولة في الصيف عامل مساعد جيد لظهور الملاعب بشكل أفضل.. نصرف الملايين على الاستادات ولسنا مستعدين لصرف الألوف لإسناد مهمة صيانة الملاعب لشركات محترفة تحافظ على جودتها!! #افريقيا_٢٠١٩».

واختتم ميدو: «كويس جدا أن الملعب مش ضمن ملاعب البطولة.. لسه عارف.. أكيد اللجنة بعد معاينته كتبت في تقريرها أنه حقل بطاطس لا يصلح لكرة القدم لأن لا أعتقد أن يتم استبعاد ملعب برج العرب لأسباب أمنية.. #افريقيا_٢٠١٩».