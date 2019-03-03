شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد موعد سفره إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحدد فجر الأربعاء المقبل، موعدًا رسميًا للسفر إلى الكونغو؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أنه من المنتظر أن تصل البعثة إلى الكونغو ظهر الأربعاء المقبل؛ من أجل بدء استعداداتها لمواجهة فيتا كلوب في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري يسبقان بعثة الأهلي إلى الكونغو بـ24 ساعة حيث من المنتظر أن يطير الثنائي إلى هناك فجر الثلاثاء لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها، وأيضًا ملاعب التدريب.