شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يعلق على التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من جانب مجلس كرة القدم العالمي، ستصب في مصلحة متعة الكرة على مستوى العالم، وستساعد على مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.

وشارك هاني أبوريدة في اجتماع مجلس كرة القدم العالمي اليوم السبت، في أسكتلندا، بين أربع شخصيات فقط من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أبوريدة، أن مجلس الكرة العالمي يعمل من خلال التعديلات الجديدة والتي سيليها تعديلات أخرى هدفها العمل على مشاكل الكرة وإنهاء كل ما يقتل متعة اللعبة الشعبية الأولى في العالم والعمل على مزيد من الإثارة والقوة.