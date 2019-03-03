شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج ببطولة العالم للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توج اللاعب المصري على فرج صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش ببطولة العالم للإسكواش التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية.

جاء فوز على فرج المصنف الثاني باللقب، بعدما تغلب في لقاء مصري خالص في النهائي على مواطنه طارق مؤمن المصنف الرابع بثلاثة أشواط لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-5، 11-13، 13-11, 11-3 في مباراة استغرقت 79 دقيقة.

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