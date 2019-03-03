شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توجت اللاعبة المصرية نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية.

وحققت نور الشربيني المصنفة الثانية اللقب بعد أن فازت في نهائي مصري خالص على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-5, 10-12, 15-13 في مباراة استغرقت 57 دقيقة، وبذلك تحرز نور الشربيني اللقب للمرة الثالثة، بعدما فازت به عامي 2015 و2016.

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