شاهد.. فيديو جديد يستعرض انجازات "تركي آل الشيخ" في الرياضة العربية والشعر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي ومالك نادي بيراميدز عن إنجازاته التي قدمها للكرة السعودية.

وأبرز هذا الفيديو الإنجازات التي حدثت للرياضة السعودية خلال فترة تولي تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة الرياضية بالمملكة، بجانب الحديث عن الجوائز التي حصل عليها في الفترة الماضية.

كما تناول الفيديو إنجازات تركي آل الشيخ في مجال الفن بعدما أطلق العديد من القصائد والدواوين، وكتب لأشهر المطربين العرب وعلى رأسهم محمد عبده وعمرو دياب وأنغام.

ورغم المناصب التي تولاها تركي آل الشيخ وأهميتها فإنه ظل على حبه للشعر ولم يمنعه ضيق الوقت من مواصلة الكتابة وتأليف الشعر.

ونجح تركي آل الشيخ في فترة وجيزة في دعم الكرة العربية بتطوير البطولات واستحداث الأساليب الجديدة إلى جانب استقدام نجوم العالم للأندية العربية على اختلاف انتماءاتها، ولا يمكن في هذا الصدد إنكار جهوده في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

أهم إنجازات تركي آل الشيخ في الهيئة العامة للرياضة بالسعودية

وشغل تركي آل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية خلال 15 شهرًا تقريبًا، وتحديدًا منذ الخامس من سبتمبر لعام 2017، واستطاع خلال تلك الفترة تحقيق العديد من الانجازات للرياضة في السعودية.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز إنجازات تركي آل الشيخ بعد رحيله عن هيئة الرياضة السعودية:-

- بطولة السوبر المصري السعودي:

نجح تركي آل الشيخ خلال رئاسته لهيئة الرياضة السعودية في إعادة بطولة السوبر المصري السعودي مرة أخري بعد توقفها سنوات طويلة، وخاض فريق الزمالك المصري المباراة الاولي للسوبر ضد الهلال في الرياض، وكان من المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الاهلي واتحاد جدة بالقاهرة ولكنها مؤجلة بسبب ارتباطات الفريق الأحمر.

- إنقاذ الأندية السعودية

ساهم تركي آل الشيخ في إنقاذ كافة الأندية السعودية لكرة القدم من غرقها في الديون، وساعدها ماليًا كما ساهم أيضًا في دفع أموال من خزينة هيئة الرياضة للأندية من أجل إتمام الصفقات التي تريدها خلال فترتي الانتقالات، وذلك ساعد العديد من الأندية في الاستمرار بالمنافسة بقوة في الدوري السعودي.

وأطلق مبادرة "ادعم ناديك" وإتاحة الفرصة للجمهور بدعم الأندية عبر باقات واشتراكات متنوعة.

- رفع الإيقاف عن الكويت

بذل "أل الشيخ" جهودًا موسعة في رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، والذي كان مفروضاً منذ أكتوبر 2015، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفع الإيقاف عن الكويت، مطلع ديسمبر الماضي؛ بعدما أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانوناً رياضياً جديداً يُلبي المعايير والاشتراطات الدولية، ووافقت عليه الحكومة الكويتية بصفة الاستعجال؛ بفضل الدور الكبير الذي لعبه "آل الشيخ" في هذا الملف.

- تطوير حراسة المرمي بالسعودية

قام "آل الشيخ" بالاستعانة بالحارس الألماني المخضرم أوليفر كان لتطوير أداء حراس المرمى السعوديين قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

- عودة البطولة العربية للأندية

ساهم تركي آل الشيخ بدوره كرئيس للاتحاد العربي ورئيسًا للهيئة العامة للرياضة بالسعودية بعودة إقامة البطولة العربية للأندية مرة أخري، بداية من العام الماضي، وتقام النسخة الثانية من البطولة بعد عودتها الموسم الحالي، وخصص لها جوائز ضخمة، وكان يخطط لتأهل بطل العرب لكأس العالم للأندية في السنوات المقبلة، كما كان يدرس إقامة بطولة الأمم العربية للمنتخبات.

- إطلاق 16 إتحادًا رياضيًا جديدًا

قام "أل الشيخ" بإجراء تغييرات واسعة في اللجنة الأوليمبية وإطلاق 16 إتحادًا جديدًا بالسعودية، جاءت كالتالي: (اتحاد فنون القتال المتنوع، اتحاد الغوص، اتحاد الكروس فيت ، اتحاد السباق الثلاثي (Triathlon)، اتحاد كرة القدم الأمريكية، اتحاد لعبة لاكروس، اتحاد ألعاب الكانو, اتحاد التجديف، اتحاد التسلق، اتحاد الركبي، اتحاد كرة القاعدة، اتحاد الكريكيت، اتحاد ألعاب الهوكي, اتحاد البولو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد الملاحة الشراعية).

كما قام بتشكيل لجنة لإستكشاف المواهب الكروية من مواليد المملكة السعودية، وقام بالإعلان عن برنامج الابتعاث الرياضي للموهوبين في كرة القدم لثمان دول.

- العائلات في مدرجات الدوري السعودي

من أبرز إنجازات آل الشيخ أيضًا هو اتخاذه قرارًا بالسماح للعائلات والسيدات بحضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بداية من شهر يناير الماضي، و كانت الانطلاقة من مباراة الأهلي والباطن في دوري المحترفين بالموسم الماضي.

- توقيع عدة اتفاقيات دولية

قام بإبرام اتفاقية مع رابطة "لاليجا" الإسبانية، لرعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، كما قام بتوقيع اتفاقية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتطوير صناعة كرة القدم في المملكة السعودية، ووقع أيضًا اتفاقية مع شركة "كوموسا" لاستضافة المملكة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة.

- السوبر الإيطالي بالسعودية

نجح آل الشيخ في توقيع اتفاقية مع رابطة دوري المحترفين في إيطاليا لاستضافة السعودية لمباراة السوبر بين يوفنتوس وميلان.

- المصارعة الحرة في السعودية

اتفق تركي آل الشيخ مع اتحاد المصارعة العالمي الشهير الـWWE على نقل أحداث ومباريات المصارعة الحرة للجماهير السعودية العاشقة للعبة المصارعة ولنجومها، حيث أقيم في الأشهر الماضية حدث أعظم رويال رامبل في مدينة جدة وحضر وقتها العديد من نجوم المصارعة مثل أندر تايكر وجون سينا وتريب إتش وغيرهم.

- تغيير اسم الدوري السعودي:

قام تركي آل الشيخ خلال رئاسته لهيئة الرياضة بالسعودية بتغيير مسمى الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

- بطولات عالمية كبري بالسعودية

نظمت هيئة الرياضة السعودية في عهد "آل الشيخ" عدداً من البطولات والفعاليات العالمية الكبرى، أبرزها، بطولة العالم للشطرنج على كأس الملك سلمان، ومهرجان ولي العهد للهجن، وماراثون الرياض الدولي، وسباق الأبطال للسيارات، وبطولة الألعاب الإلكترونية، وبطولة البلوت، وبطولة رياضات المغامرة، ورويال رامبل WWE في جدة، والبطولة الرمضانية الدولية، بالإضافة إلى تخصيص مسابقة لألعاب الفيديو للشباب والأطفال الصغار، مع تقديم جوائز مالية لتحفيز الجميع على المشاركة في المسابقات الرياضية.