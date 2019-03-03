شكرا لقرائتكم بايرن يفوز بخماسية.. ويتقاسم الصدارة مع دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتسم فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مع بوروسيا دورتموند بعد فوزه المثير على مضيفه بوروسيا مونشنجغلادباخ 5 - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليغا.

وعلى ملعب بروسيا بارك، اكتسح بايرن مضيفه غلادباخ ليصعد لمقاسمة دورتموند صدارة البوندسليغا.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 54 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف فقط عن المتصدر دورتموند الذي سقط أمام مضيفه أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف يوم الجمعة. وتوقف رصيد غلادباخ عند 43 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء، تقدم الإسباني خافي مارتينيز بهدف لبايرن من ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة من ضربة ركنية. وجاءت الدقيقة 11 لتشهد ثاني أهداف النادي البافاري، ولكن هذه المرة بواسطة توماس مولر بعدما تلقى تمريرة رائعة من سيرجي نابري ليسدد كرة قوية أبعدها حارس غلادباخ قبل أن تصل له الكرة مجددا ليسدد هذه المرة إلى داخل الشباك.

ورد لارس شتيندل بهدف لغلادباخ في الدقيقة 37 بعد تمريرة ذكية من ثورغان هازارد داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية في شباك مانويل نوير. ولكن بايرن وسع الفارق إلى هدفين مرة أخرى حيث سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من تياجو الكانتارا قابلها بتسديدة قوية في الشباك.

وأكمل نابري رباعية بايرن ميونخ، بهدف سجله في الدقيقة 75 إثر تمريرة من جوشوا كيميتش إلى ليفاندوفسكي الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها حارس غلادباخ لترتد الكرة إلى نابري ليسكن الكرة الشباك. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لفريقه من ضربة جزاء.