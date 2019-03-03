Live بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت kora star روابط مشاهدة الأسطورة مباراة الزمالك اليوم في...

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في مباراة الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الافريقية يلتقي اليوم فريق الزمالك مع فريق بترو أتليتكو خارج الأراضي المصرية في لقاء يعرف ب”الفرصة الأخيرة” للقلعة البيضاء حيث تأزم موقف نادي الزمالك في المجموعة بعد تعادله في اللقاء السابق أمام نفس الفريق في برج العرب الأسبوع الماضي.

حيث احتاج الزمالك الثلاث نقاط ليخرج من عنق زجاجة المجموعة ولكن تقدم الفريق الانجلوني مبكرا قبل أن يتعادل الزمالك في الوقت بدل من الضائع ليحفظ له بعض الآمال والتي تتعلق جميعها في مباراة اليوم بث مباشر الزمالك وبترو أتليتكو يلا شوت كورة ستار.

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وبين هزيمة وتعادلين في المباريات الافريقية وعدم تحقيق فوز حتى الآن بالرغم من أن مبارتين من الثلاث التي خاضها الزمالك كانت على أرضه ووسط جماهيره، مما استدعى بعض التكنهات من صحفيين لقرب رحيل المدير الفني ولكن المشرف على فريق الكرة أمير مرتضى منصور تحدث بأن رحيل جروس غير وارد وأن التقارير التي تشير باقتراب حسام البدري من تدريب الزمالك غير صحيحة مؤكدا على احترامه لحسام البدري.



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مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو اليوم يلا شوت بث مباشر كورة ستار الاسطورة livehd7، وقام اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك بالتأكيد على أن مباراة اليوم بلا أي مبررات قائمة فلا شئ غير الفوز الذي تعهد به لاعبي الزمالك حيث يرغبون في تصحيح صورة الفريق ووضعه في ترتيب المجموعة، وأن الديث عن مشاكل درجة الحرارة والرطوبة والتحكيم لن تكون حاضرة اليوم فالمباراة لا تتحمل فقدان نقاط والفريق مطالب بالفوز.

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