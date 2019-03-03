يلا شوت النجم الساحلي واينوجو رينجرز |الاسطورة| بث مباشر Yalla Shoot مشاهدة مباراة النجم الساحلي...

نتابع معكم يلا شوت النجم الساحلي واينوجو رينجرز النيجيري، بث مباشر مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7، مباراة العودة اليوم، ونتابع معكم الأخبار الهامة عبر التقرير التالي، نتابع معكم توقيت المباراة، ونتيجة مباراة الذهاب، وكذلك مشوار الفرق في البطولة، ونتابع معكم البث المباشر للمباراة، ونقوم بتحديث القناة الناقلة للمباراة عن قرب، تابع المقال الآن وإجعله وجهتك المفضلة، ونرحب بالعديد من التعليقات أسفل المقال حول توقع نتيجة المباراة اليوم.

يلا شوت النجم الساحلي واينوجو رينجرز

على ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم في نيجيريا، نتابع معكم مباراة العودة في مرحلة المجموعات، الأسبوع الرابع، نتابع معكم مباراة النجم الساحلي التونسي، ونادي إينوجو رينجرز النيجيري، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، وقبل المباراة ننقل البث المباشر للحدث، من أجل متابعة الأستوديو التحليلي للمباراة، ونتابع العديد من التقارير، وتجد بهذا التقرير، مرحلة المجموعات، ومشوار الفرق بالمرحلة، وكذلك نتابع معكم الأخبار الهامة، حول عدد مرات فوز النجم الساحلي بالبطولة.

بطاقة المباراة

مباراة النجم الساحلي واينوجو رينجرز.

الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ملعب نامدي ازيكيو ستاديوم.

تحكيم بيتر واويرو.

مباراة الإياب في البطولة.

نتيجة مباراة الذهاب 2-1 لصالح النجم الساحلي.

توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

يتم العرض على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر إتش دي، وقت المباراة مباشرة، ونرصد لكم العرض وقت المباراة، ونقوم بتحديث القناة الناقلة للمباراة، تابع المقال وشاركه الآن من أجل معرفة المزيد، ونستمر بتحديث المزيد من التقارير.

النجم الساحلي التونسي

نادي النجم الساحلي هو بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وذلك في عام 2006 وعام 2015، وحصل نادي النجم الساحلي على الوصافة في كأس الكونفدرالية في عام 2008 ويأمل نادي النجم الساحلي في تكرار الإنجاز في هذا الموسم عبر مرحلة المجموعات الآن، ونتابع المزيد من التقارير.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بين النجم الساحلي واينوجو رينجرز بنتيجة 2-1، وذلك على الملعب الأولمبي بسوسة التونسية، سجل الأهداف اللاعب إيهاب المساكني، واللاعب صدام بن عزيزة، وسجل لنادي إينوجو اللاعب بريغت سيلاس، والمباراة كانت في 24 فبراير 2019 الماضي، ومباراة العودة اليوم، ونتابع معكم العديد من التقارير الهامة.

مشوار النجم الساحلي في البطولة

فاز نادي النجم على نادي ستاد أبيدجان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في تاريخ 15-12-2018، ثم خسر في مباراة العودة بنتيجة 1-0 لتصبح النتيجة 3-1 بمجموع اللقائين، وفي مرحلة المجموعات خسر النجم الساحلي من الصفاقسي بنتيجة 1-0 وتعادل مع ساليتاس بدون أهداف.

مشوار اينوجو بالبطولة

نادي إينوجو تعادل مع بلعباس بدون أهداف في الدوري التمهيدي، ثم فاز في مباراة العودة بنتيجة 2-0، تعادل إينوجو مع الصفاقسي بنتيجة 1-1، ثم خسر من النجم بنتيجة 2-1، ومباراة العودة اليوم ونتابع معكم التقارير الهامة، ونرصد النتيجة العامة لمباراة اليوم.

تحديث القنوات الناقلة

عبر هذا التقرير، نتابع معكم المباراة الهامة اليوم، فبعد أن فاز نادي النجم بهدفين على اينوجو في مباراة الذهاب، نتابع مباراة العودة اليوم، ونتابع معكم المباراة، وكذلك نتابع معكم القناة الناقلة للمباراة، ونتابع معكم القناة الناقلة، وننقل البث المباشر، ونقوم بتحديث القناة الناقلة للمباراة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، توقع نتيجة المباراة الآن ونتابع العديد من التقارير.