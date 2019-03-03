مباراة النادي الصفاقسي ونادي ساليتاس يلا كورة الصفاقسي وساليتاس بث مباشر yallakora

الصفاقسي وساليتاس بث مباشر , دور ال16 المجموعة الثانية كاس الكونفدرالية الافريقية 2018-2019 المباراة الرابعة , في بداية مرحلة الاياب من دور المجموعات من كاس الكونفدرالية الافريقية هذا الموسم سنكون علي موعد مع مباراة الصفاقسي التونسي وساليتاس مباشر لمنافسات المجموعة الثانية من البطولة في موقعة ستقام علي ملعب الاخير في بوركينا فاسو ومباراة ستكون صعبة الاجواء علي فريق الصفاقسي التونسي الطامح في حسم الثلاث نقاط.

الصفاقسي ذهابا في ملعبه وامام جماهيره قد تعادل سلبيا مع فريق ساليتاس العنيد في مفاجاة كبيرة ومباراة كان من المفترض ان يحقق فيها الصفاقسي الانتصار وسيسعي الصفاقسي اليوم للخروج باقل الاضرار من تلك المباراة امام الفريق البوركنابي العنيد الذي يقدم مستوي جيد في تلك البطولة الافريقية والذي نجح في اخراج المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي وتحقيق المزيد من النتائج الطيبة في البطولة اخرها التعادل مع الصفاقسي.

بطاقة مباراة اليوم.كاس الكونفدرالية الافريقية 2018-2019

دور المجموعات

المجموعة الثانية

مرحلة الاياب – المباراة الرابعة

بوركينا فاسو