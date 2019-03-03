كورة ستار… مشاهدة مباراه ليفربول وايفرتون بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي، يواجه ليفربول مساء اليوم الأحد، نظيره إيفرتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي في ديربي الميرسيسايد، على ملعب جوديسون بارك، مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي، فيما يسعى محمد صلاح للعودة إلى صدارة الهدافين، بعد غيابه عن المباريات الثلاثة الماضية، أمام مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بالشامبيونزليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي، وتحتدم المنافسة بين ليفربول وفريق مانشستر سيتي، الذي اعتلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث أمس، ليأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بنقطتين عن السيتيزن.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وكانت آخر مبارياته أمام كارديف سيتي، والتي انتهت بفوز عريض لإيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي، ويرى كلوب أن دفاع ليفربول سيكون “النقطة الفاصلة” في فوز الفريق باللقب، حيث قال “المدافعون في الكرة المعاصرة أمر ضروري”، مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي