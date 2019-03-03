مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد زيسكو بث مباشر اليوم فى كأس الكونفيدرالية الافريقية 2019

ستضيف الهلال السوداني نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية الافريقية 2019 لكرة القدم.

وتجري مباراة الهلال السوداني ضد زيسكو في ملعب “الهلال”، فيما يديرها تحكيميا الحكم الدولي بيرنارد كاميل.

وتبث مباراة الهلال ضد زيسكو عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، ويعلق عليها عدد من المعلقين باللغة العربية. علما أن القناة لم تعلن الأسماء بعد.

وتقام مباراة الهلال ضد زيسكو في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد بتوقيت العاصمة الخرطوم وكذلك القاهرة والقدس، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الهلال السوداني:

المركز الأول نكانا برصيد 6 نقاط

المركز الثاني زيسكو يونايد برصيد 4 نقاط

المركز الثالث الهلال برصيد 4 نقاط

المركز الرابع أشانتي كوتوكو برصيد 3 نقاط