حكام ولكن (2).. "الحنفي".. خريج الحاسب الآلي الذي دخل المجال بالصدفة.. وأدار القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ليست مجرد حدود لملعب حتى تُقام، فلابد من توافر العناصر الرئيسية لها حتى يتمكن الجمهور من متابعة السحر الكروي على العشب الأخضر، اللاعبون بالتأكيد هم العنصر الأكثر أهمية في اللعبة، لكن لا غنى عن ضرورة تواجد حكم لإدارة اللقاء.

في هذه السلسلة سنتعرف على أحد العناصر الهامة في اللعبة، بإجراء عددا من الحوارات مع بعض الحكام، نتطرق خلالها ليسرد كل منهم مسيرته قبل ممارسة مجال التحكيم، والمواقف الصعبة والغريبة التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم.

تواصلنا مع محمد الحنفي، واحد من الحكام الشباب المتواجدون على الساحة الرياضية في مصر، المولود في أغسطس من عام 1978، والذي درس في معهد الحاسب الآلي وبعد التخرج منه عمل في أحد شركات التابعة لقطاع البترول.

يروى الحنفي بدايته مع عالم التحكيم، حيث كان في عام 2002 الخطوة الأولى له في هذا المجال، وتواصلت رحلته حتى دون اسمه في القائمة الدولية عام 2014.

يقول الحنفي:" دخولي لمجال التحكيم كان بالصدفة، ولم يكن الأمر معد له قبل سابق، كما أنني لم أكن أحب التحكيم قبل الدخول للمجال".

ويضيف:" لعبت كرة قدم في ناديي ايسكو والبلاستيك، ولم أكن وقتها أفكر في الدخول لمجال التحكيم، لكن الأمر جاء بالصدفة".

وتابع" أحد أصدقائي عرض علي الفكرة وطلب مني خوض التجربة، بعدما أشاد بهدوئي والشخصية التي ستساعدني في الوصول لأبعد مكان في مجال التحكيم".

ويكمل:" صديقي أخبرني أنني أملك صفات شخصية كالهدوء وهذه أهم ميزة، وبالفعل تقدمت بأورقي كأي حكم شاب وبدأت ادير مباريات ناشئين".

يذكر الحنفي أن عودة الحكم الدولي السابق جمال الغندور من كأس العالم 2002 كان له الفضل في تواجده مع عدد كبير الحكام بالدوري الممتاز.

يؤكد:" حين تولى جمال الغندور لجنة الحكام عام 2004 كان يبحث عن كوادر جديدة شابة في محاولة لتطبيق نظام احترافي".

وأكمل:" اختياري من قبل الحكم الغندور كان من الدرجة الثالثة لإدارة بعض المباريات الهامة في كأس مصر وبالفعل منحتني اللجنة مواجهة بين الزمالك والشرطة عام 2007، وقدمت خلالها مستوى طيب والجميع أشاد بمستواي".

يتابع:" بعد مواجهة الزمالك والشرطة في كأس مصر عام 2006 تدرجت لأصل لإدارة مباريات في الدوري الممتاز عام 2007".

وبسؤاله عن أهم وأصعب لقاء تولى إدارته يؤكد الحنفي أن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ستظل الأصعب في تاريخه.

يضيف:" مباراة القمة دائما ما تكون صعبة للغاية وعدد قليل من الحكام المصريين نالوا شرف إدارتها، والحمد لله كنت من هؤلاء".

ويختتم الحكم الدولي محمد الحنفي كلامه" واجهت العديد من المواقف الصعبة في مباريات كثيرة، لكن ستظل إدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك هو الأهم والأصعب في مسيرتي".