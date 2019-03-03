50 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت من إسقاط برشلونة لمدريد في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

فجّر إسقاط برشلونة لغريمه ريال مدريد في الكلاسيكو رقم 242 بين الفريقين موجة كبيرة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحقق برشلونة فوزًا على حساب ريال مدريد بهدف نظيف في ملعب سانتياجو برنابيو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني "الليجا".

البارسا كان تفوق قبل أيام على ريال مدريد في الملعب نفسه بثلاثية نظيفة، في إياب قبل النهائي كأس ملك إسبانيا ليعبر إلى النهائي، قبل أن يحقق الفوز الجديد في الليجا.

وابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 60، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما ظل ريال مدريد ثالثًا برصيد 48 نقطة.