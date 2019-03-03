محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه تقرر سفر بعثة الفريق الأحمر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
كما تقرر أن يتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري إلى الكونغو قبل البعثة بـ24 ساعة، حيث من المنتظر أن يطير الثنائي إلى هناك فجر الثلاثاء لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها، وأيضًا ملاعب التدريب.
ويتصدر الأهلي جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه سيمبا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم شبيبة السورة في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي جدول المجموعة وفي جعبته 4 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعده سفره إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بالأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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