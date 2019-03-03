"ضربة أخرى".. كيف علقت صحف إسبانيا على فوز برشلونة بالكلاسيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز بهدف دون رد على غريمه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء أمس السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة (ليجا) وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

والتقى الفريقين ثلاث مرات متتالية خلال فترة قصيرة حيث كانت المباراة الأولى والثانية في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا تعادلا في الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب كامب نو قبل أن يفوز البلوجرانا بثلاثية دون رد في لقاء العودة على ملعب برنابيو، بينما كان اللقاء الثالث أمس في الليجا.

وفيما يلي رصد لأبرز تعليقات الصحف الإسبانية:

صحيفة برنابيو

هزيمة أخرى في الدوري

وأشارت الصحيفة إلى هزيمة ريال مدريد مرة أخرى في الليجا، حيث انتهت مباراة الدور الأول بهزيمة الملكي بخماسية مقابل هدف، ثم الخسارة أمس بهدف دون رد، إلى جانب الهزيمة في مباراة الإياب بكأس الملك.

ولفتت "برنابيو" إلى سقوط ريال مدريد دون تسجيل أهداف للمرة الثانية على التوالي في ملعبهم ووسط جماهيرهم.

صحيفة ماركا

ضربة أخرى من البارسا

وأشارت ماركا إلى أن فالفيردي مدرب برشلونة تفوق للمرة الثانية على سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد.

وأضافت أن فالفيردي رفض التعامل على أن اللقب تم حسمه لصالح البلوجرانا مؤكدًا أن المشوار ما زال طويلًا على الرغم من اتساع الفارق إلى 12 نقطة.

سبورت

الأبطال

وقالت الصحيفة: "برشلونة نجح في تحقيق فوزًا آخر في البرنابيو، واحتفل بالفوز كما لو أنه حقق لقب الليجا".

موندو ديبورتيفو

رقصة

وأبرزت الصحيفة طريقة احتفال برشلونة في برنابيو بعد الفوز بهدف راكيتيتش الذي سجله في الدقيقة 26 من عمر المباراة

وأضافت: "البارسا يقترب من حسم لقب الليجا ويقضي على آمال ريال مدريد بفوزه عليه في الكلاسيكو".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة يليه أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المرتبة الثالثة برصيد 48 نقطة.