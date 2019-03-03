بيكيه: أعشق الفوز في البيرنابيو

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب فوز فريقه للمرة الثانية في ثلاثة أيام على غريمه الأزلي ريال مدريد، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياغو بيرنابيو بفضل الأجواء التي تسود به، مضيفاً أنه يحب اللعب وسط الأجواء الساخنة.

وعقب فوز فريقه السبت بهدف دون رد على مضيفه في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد ثلاثة أيام من التغلب على نفس الخصم وعلى نفس الملعب بثلاثية نظيفة في إياب كأس ملك إسبانيا، قال بيكيه: “إنني أعشق المجىء هنا بفضل الأجواء التي تسود في هذا الملعب.. أحب الأجواء الساخنة فهذا يجعلني أقضي أوقاتاً أفضل”.

وأضاف بيكيه: “هناك مباريات أخرى يكون الوصول فيها للحماسة أكثر صعوبة.. حين جئنا هنا جئنا في حالة جيدة وبهدف الحصول على النقاط الثلاثة”.

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وأكد مدافع “البلوغرانا”: “كانت مباراة أخرى رائعة هنا، علماً منا بصعوبة اللعب على أرض البيرنابيو.. لعبنا أفضل من ذلك اليوم (إياب كأس الملك)، على الرغم من أن النتيجة جاءت أصغر.. علمنا كيف نعاني حين كان توجبت علينا المعاناة”.

وعن المواجهة التي حدثت بين مدافع الريال سيرجيو راموس ومهاجم برشلونة ليونيل ميسي بعد أن ضرب قائد “الملكي” “البرغوث” الأرجنتيني في وجهه أثناء صراع على الكرة بالشوط الأول، قال بيكيه: “كان هناك دماء في شفتيه (ميسي) وكانت بسبب اعتداء.. لكنها أمور تحدث لأن الأجواء كانت ساخنة والأعصاب متوترة”.

وأكد لاعب برشلونة: “تجمعني علاقة رائعة بكل لاعبي ريال مدريد.. أما على أرض الملعب فكل يدافع عن قميصه، لكن حين تنتهي المباراة يظل الود متبادلاً”.