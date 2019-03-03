راموس يعلق على حادثة ضربه ميسي في الكلاسيكو

أبرز مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس عقب هزيمة فريقه بهدف دون رد أمام برشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، غياب اللمسة الأخيرة للتسجيل بين صفوف فريقه، مؤكداً أنه “حين تفتقر لتسجيل الأهداف فإنك تخسر كل شيء”.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو، رفض راموس أن يعتبر اللعب أمام برشلونة مرة أخرى كابوساً، بعدما خسر أمامه مرتين في ثلاثة أيام وسط جماهيره.

وقال الدولي الإسباني: “ليس كابوساً، بالتأكيد أننا كنا مسيطرين في نصف نهائي كأس الملك سواء على ملعب كامب نو (ذهاباً) أو هنا (على ملعب سانتياغو بيرنابيو)، لكنهم كانوا أكثر فاعلية، وكرة القدم تقوم على هز الشباك والفاعلية، الأمر الذي أظهروه هم ونحن افتقرنا إليه”.

وتابع مدافع ريال مدريد: “عقب تعرضنا للإقصاء من الكأس طوينا الصفحة وفي هذه المباراة سنحت لنا فرصة لتقليص الفارق (مع برشلونة المتصدر)، لكننا لم ننجح في تحقيق ذلك”.

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وأضاف راموس: “لا يسعنا سوى أن نهنئهم على المباراة وخاصة على النتيجة، المبارتين كانتا قويتين للغاية وبمستوى عال جداً من الجهد، لم ينعم أي منا بالوقت الكافي للتعافي إلا أن هذا ليس عذراً”.

وأبرز مدافع “الملكي”: “في هذه المباراة أيضاً صنعنا الفرص للتقدم لكن هذا لم يحدث.. حين تفتقر للمسة الأخيرة للتسجيل فإنك تخسر كل شيء”.

وعن المواجهة التي حدثت مع مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال راموس: “لم أتعمد ما حدث.. هو لم يتقبل الأمر لكن لم يحدث شيء، يبقى الأمر في الملعب وأنا قلت له إنني لم أتعمد القيام بذلك”، في إشارة لضرب “البرغوث” في صراع على الكرة.