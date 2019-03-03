أهلي 2002 يواجه المجموعات العلمية ببطولة القاهرة للقطاعات .. غداً

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ فريق المجموعات العلمية، غداً الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الحادية عشرة والأخيرة من الدور الأول لبطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية التي تحققت في المباريات الأخيرة، والتي كان آخرها فوزه بستة أهداف دون رد على فريق الغابة.

وجمع فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ٢٢ نقطة هذا

الموسم، من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في ٤ مباريات، بينما لم يتعرض لأية هزيمة.

الأهلي تعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) بخماسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبياً، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ - ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر،

ثم تعادل مع النجوم ٢ - ٢، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى حلوان القبلية ٥ - ١، وعلى الحديد والصلب ١٠ - ١، وأخيراً على الغابة ٦ - صفر، مسجلاً ٣٤ هدفاً مقابل ٧ أهداف في شباكه.

ويضم جهاز فريق ٢٠٠٢ بالأهلي ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.