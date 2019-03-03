هاني أبوريدة: لا نية لإلغاء الدوري أو كأس مصر

شدد المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، على عدم وجود نية لدى الجبلاية، لإلغاء بطولة الدوري أو كأس مصر هذا الموسم.

قال أبوريدة، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، ستدعو عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور حفل افتتاح

البطولة.

وأضاف، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بجانب رئيسي الاتحادين أمريكا الشمالية والجنوبية، سيحضرون قرعة أمم أفريقيا على سفح الأهرامات يوم 12 أبريل المقبل.