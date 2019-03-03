البنا حكماً للقاء الطلائع والمصري .. والغندور لمباراة الإنتاج والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ 25 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:

الإنتاج الحربي × مصر المقاصة:

أحمد الغندور ويعاونه أحمد ساهر

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وشريف عبدالله، وعجيز الشرباصي حكما رابعا، وكل من حسام الجلاد وعبدالعزيز السيد حكما خامسا. طلائع

محمود البنا ويعاونه سامي هلهل وسيد نافع، وأحمد عبدالله حكما رابعا، وكل من محمد الصباحي وسعيد حمزة حكما خامسا.

إنبي × وادي دجلة :

نادر قمر الدولة ويعاونه محمود أبو الرجال وإيهاب فخري، وأحمد صالح حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي ومحمد التابعي حكما خامسا.