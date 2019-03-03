اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الأحد أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الفريق إلى الفوز بها لمواصلة العروض القوية والمنافسة

على اللقب.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، أمس السبت بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها بالفترة الماضية.