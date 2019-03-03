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جولدي يجهز بدلاء النجوم استعدادًا للإنتاج الحربي

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يستعد الفريق الأول بنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان، المدير الفني، لخوض مباراة ودية، اليوم الأحد، على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر أمام نظيره نادي جولدي إحدى فرق الدوري القسم

الثالث، وذلك استعدادا لمواجهة نادي الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

يسعى الجهاز الفني لنادي النجوم تجهيز

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لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة، أمس السبت، أمام نادي حرس الحدود في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي ، وذلك للاستفادة بهم في المباريات المقبلة، يذكر أن نادي النجوم يحتل المركز السابع عشر برصيد ٢٢ نقطة.
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