جولدي يجهز بدلاء النجوم استعدادًا للإنتاج الحربي

يستعد الفريق الأول بنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان، المدير الفني، لخوض مباراة ودية، اليوم الأحد، على ملعب نادي النجوم بمدينة أكتوبر أمام نظيره نادي جولدي إحدى فرق الدوري القسمالثالث، وذلك استعدادا لمواجهة نادي الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.
يسعى الجهاز الفني لنادي النجوم تجهيز
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