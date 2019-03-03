عدلي وعبدالحفيظ يطيران إلى الكونغو بعد لقاء بتروجت في الدوري

يطير كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري إلى الكونغو عقب انتهاء مباراة بتروجت المقرر لها، مساء غدٍ الاثنين؛ لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة

بعثة الأهلي في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها 9 مارس الجاري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه عبدالحفيظ وعدلي مباشرة من ستاد بتروسبورت إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى الكونغو؛ للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي قبل الأخيرة في منافسات دور المجموعات.