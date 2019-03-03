سيد عبدالحفيظ يطمئن هاتفيًا على تفاصيل إقامة الأهلي بالكونغو

أجري سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بالسفير المصري في الكونغو، حمدي شعبان؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي المرتقبة إلى

الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب، السبت المقبل.

ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب في التاسع من مارس الحالي في الجولة الخامسة من منافسات

دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص عبدالحفيظ خلال اتصاله الهاتفي مع سفير مصر في الكونغو على بحث كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق، وظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية التي تسبق رحلات الأهلي إلى الخارج.