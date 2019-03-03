محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم الأحد داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة

بتروجت.

ويلتقي الأهلي نظيره بتروجت مساء غدٍ الاثنين في الجولة الـ26 من مباريات الدوري العام.

ويسعى لاسارتي خلال المحاضرة لشرح خطة اللعب استعدادا لمواجهة بتروجت غدا، مع التأكيد على التعليمات الفنية الأخير الخاصة باللقاء.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت غدا.