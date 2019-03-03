يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم الأحد داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهةبتروجت.
ويلتقي الأهلي نظيره بتروجت مساء غدٍ الاثنين في الجولة الـ26 من مباريات الدوري العام.
ويسعى لاسارتي خلال المحاضرة لشرح خطة اللعب استعدادا لمواجهة بتروجت غدا، مع التأكيد على التعليمات الفنية الأخير الخاصة باللقاء.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.