أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ الاثنين في الجولة الـ26 من مباريات الدوري العام.
وأضاف يوسف أن الأهلي يدخل المباراة بدافع مواصلة الانتصارات المحلية وحصد 3 نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، مؤكدًا احترام الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للاعبي بتروجت وجهازه الفني.
وأوضح أن الأهلي لديه هدف واحدوهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أية نقاط في مشوار الوصول لصدارة الدوري الذي يبقى هدفًا رئيسيًا يتطلع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيقه.
وأشار يوسف إلى أن هناك حالة شديدة من التركيز في هذه المرحلة من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل
وأتم المدرب العام للأهلي: «لدينا سياسة نعمل من خلالها وهي التركيز الشديد في المباراة التي نستعد لها، على أن نغلق صفحتها مباشرة فور الانتهاء منها؛ من أجل التركيز في الخطوة التالية لها، وهو ما يتم التركيز عليه دائمًا في المحاضرات الفنية مع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي: مباراة بتروجت صعبة.. وهدفنا صدارة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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