اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته للقاء بتروجت في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ الاثنين على استاد بتروسبورت في الجولةالـ26 من مباريات الدوري العام.
ويُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكرا
يذكر أن الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية غدا أمام بتروجت بعد الفوز الأسبوع الماضى على الجونة 2-1.
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