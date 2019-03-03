رياضة | نجوم العالم فى السلاح يروجون للسياحة المصرية بزيارات الأهرامات والمتحف المصرى وتناول المأكولات الشعبية (صور)

ولاقت تلك الصور اعجاب الالاف على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليحقق ذلك ترويجا كبيرا للسياحة المصرية على مستوى العالم مسجلا نجاح واحد من اهم اهداف البطولتين والذى كان اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى يضعه ضمن اولوياته وهو التأكيد بصورة عملية على أمن وامان مصر وما تمتلكه من جوانب حضارية و تراثية وفلكولورية مميزة قلما ان تتجمع فى بلد واحدة .