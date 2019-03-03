رياضة | نجوم العالم فى السلاح يروجون للسياحة المصرية بزيارات الأهرامات والمتحف المصرى وتناول المأكولات الشعبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم العالم فى السلاح يروجون للسياحة المصرية بزيارات الأهرامات والمتحف المصرى وتناول المأكولات الشعبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشعل نجوم العالم فى السلاح الذين شاركوا فى بطولتى الجائزة الكبرى وكأس العالم للسلاح مواقع التواصل الالكترونى الفيسبوك وتويتر وانستجرام بالصور التى قاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية اثناء زيارتهم السياحية مع وفود بلادهم الاهرامات والمتحف المصرى .
كما قام النجوم بنشر صورهم وهم يتناولون المأكولات الشعبية المصرية فى الحسين وبعض المطاعم الشهيرة مثل الكباب والحمام المحشي والملوخية والتى نالت استحسانهم للغاية .
كما حرص الكثير منهم على شراء الهدايا التذكارية وذويهم واصدقائهم وايضا بعض التوابل المصرية والمشروبات المصرية المميزة فى مقدمتها الكركديه .
ولاقت تلك الصور اعجاب الالاف على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليحقق ذلك ترويجا كبيرا للسياحة المصرية على مستوى العالم مسجلا نجاح واحد من اهم اهداف البطولتين والذى كان اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى يضعه ضمن اولوياته وهو التأكيد بصورة عملية على أمن وامان مصر وما تمتلكه من جوانب حضارية و تراثية وفلكولورية مميزة قلما ان تتجمع فى بلد واحدة .