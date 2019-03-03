رياضة | حارس برشلونة يشيد بانتصارات البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برشلونة يشيد بانتصارات البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد الألماني تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني بالانتصار على ريال مدريد في ملعب البرنابيو بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين بالدوري.

وقال تير شتيجن في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا الإسباني: حققنا العديد من الانتصارات السابقة في ملعب ريال مدريد نأمل في الحفاظ على نفس السجل بالمباريات القادمة.

واضاف حارس برشلونة: نعاني قليلاً في الكلاسيكو على ملعب ريال مدريد ولكننا نعلم أننا فريق جيد ونقاتل دائما من أجل البحث عن الانتصار.

وتابع: دخلنا المباراة بأكثر من هدف ولذلك كان التركيز كبير في النواحي الهجومية والدفاعية، ندرك جيدا نقاط القوة لدينا، بيكيه ولينجليت أغلقا الباب أمام هجوم ريال مدريد في الكلاسيكو وكان هذا مصدر قوي في الانتصار.