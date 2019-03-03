رياضة | اتحاد السلاح يكرم ناتالى ونوفاك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد السلاح يكرم ناتالى ونوفاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام مجلس ادارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى بتكريم ممثلا الاتحاد الدولى للسلاح وذلك على هامش بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 35دولة من مختلف انحاء العالم.
واهدى عبد المنعم الحسينى درع اتحاد السلاح التذكارى إلى مدير الاتحاد الدولى للسلاح ناتالى رودريجيز وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى الجنوب افريقي نوفاك بروفيتش .
وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى قد حرص على حضور نهائي منافسات الفردى وتسليم الميدالية الذهبية لكل من الفائزين البطلة الأوليمبية الروسية إينا دير جلازوفا والبطل الايطالى دانييلى جاروزو.