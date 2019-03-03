رياضة | اتحاد السلاح يكرم ناتالى ونوفاك

قام مجلس ادارة اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى بتكريم ممثلا الاتحاد الدولى للسلاح وذلك على هامش بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 35دولة من مختلف انحاء العالم.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى قد حرص على حضور نهائي منافسات الفردى وتسليم الميدالية الذهبية لكل من الفائزين البطلة الأوليمبية الروسية إينا دير جلازوفا والبطل الايطالى دانييلى جاروزو.