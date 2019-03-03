رياضة | لوكاكو يشعل الحيرة في عقل سولسكير

نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي مانشستر يونايتد في التألق في الفترة الأخيرة مع الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وتحدث سولشاير عن تألق لوكاكو وأليكسيس سانشيز معًا قائلًا: إنها فرصة للثنائي للتألق معاً وهما بالفعل ثنائي أكثر من رائع، وهذا يجعلهما يسببان الصداع لي ولأي لاعب يلعب في موقعهما.

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وذكر موقع MANCHESTER EVENING NEWS أن لوكاكو نجح في العودة لبريقه مؤخرًا بعدما ترددت أنباء حول نيته الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن لوكاكو تألق وسجل هدفين لمانشستر يونايتد في شباك ساوثهامبتون في مباراة انتهت بفوز اليونايتد بثلاثية مقابل هدفين.

وكان سولشاير تغزّل في لوكاكو بعد نهاية مباراة ساوثهامبتون قائلًا: هو هداف بالفطرة.