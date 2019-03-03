رياضة | اليوم.. أجيرى يعود من إسبانيا بعد إجازة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أجيرى يعود من إسبانيا بعد إجازة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم إلي القاهرة، عقب انتهاء إجازته في إسبانيا.

كان أجيري، حصل علي راحة لمدة 4 أيام للسفر لانهاء بعض الأمور المتعلقة به هناك، قبل العودة استعدادًا لمعسكر المنتخب، المقبل.

ويستعد المنتخب، للدخول في معسكر مغلق يوم 18 مارس المقبل، استعدادًا لمواجهتي النيجر بالتصفيات الإفريقية، ونيجيريا وديًا على ملعب ستيفان كيتشي تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.