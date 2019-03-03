رياضة | الروسية إينا والإيطالى جاروزو بعد التتويج بلقب كأس العالم للسلاح : شكرا مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الروسية إينا والإيطالى جاروزو بعد التتويج بلقب كأس العالم للسلاح : شكرا مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بطلا منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة الشكر الى مصر بعد تتويجهما وتطويق عنق كل منهما بالميدالية الذهبية من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى الذى حرص على حضور المباريات النهائية داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى .

قالت البطلة الأوليمبية الروسية إينا دير جلازوفا شكرا إلى مصر وشعبها المضياف قضيت وقتا رائعا سواء فى الملعب أو خارجه .

اشارت قائلة ان كل شئ كان على مايرام الملاعب والفندق والاقامة والجولات السياحيه . Advertisements

أضافت أن البطولة كانت مثيرة للغاية للمنافسات القوية التى شهدتها نظرا لمشاركة افضل اللاعبات على مستوى العالم .

واعرب البطل الإيطالي دانييلى جاروزو عن سعادته الشديدة بالتتويج بالميدالية على ارض الفراعنة وسط مشاركة ابطال العالم من مختلف البلاد .

قال جاروزو ان التنظيم كان على اعلى مستوى بالفعل وتوافر كل الامكانيات وسارت الامور على خير ما يرام .