رياضة | ألبا يوضح سر تحول برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبا يوضح سر تحول برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد جوردي ألبا الظهير الإيسر لفريق برشلونة الإسباني على أهمية الانتصار بهدف نظيف بالكلاسيكو ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وقال ألبا في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت: نحن نعلم أهمية الانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو ، حسمنا الديربي وحصلنا على ثلاثة نقاط جديدة.

واضاف: في كلاسيكو الليجا قمنا بتصحيح الأخطاء التي حدثت في الكأس، لأن ريال مدريد في المباراة الماضية كان أفضل ولكننا عدنا من جديد لتصحيح الأخطاء وهي نقطة التحول في الانتصار.

وتابع: علينا الآن مواصلة العمل الجاد لحصد المزيد من الانتصارات خاصة وان الفريق مقبل على مباريات صعبة وكل ما يهمنا هو إسعاد الجماهير.