رياضة | هداية ملاك تحصد برونزية أمريكا المفتوحة للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداية ملاك تحصد برونزية أمريكا المفتوحة للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرزت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في بطولة أمريكا المفتوحة G2 و ذلك بعد تعرضها للإصابة في مباراة نصف النهائي و عدم إكمال المباراة أمام اللاعبة البرازيلية التي أحرزت الذهبية فيما بعد.

وتعرضت صاحبة برونزية أولمبياد ريو إلى كسر في أصبع اليد اليسرى خلال مباراة نصف النهائي و اضطرت للانسحاب رغم تقدمها بنتيجة ٤-١ حتى نهاية الجولة الثانية.

وكانت هداية قد فازت في أول مبارياتها بالبطولة على لاعبة أمريكا بنتيجة ١٧-٢. ثم تغلبت في ربع النهائي على لاعبة امريكا ٢٣-١٣.

وقد شاركت هداية في بطولة أمريكا المفتوحة بصحبة المنتخب الصربي و تحت قيادة مديره الفني دراجان زوفيك الذي يتولى تدريب البطلة المصرية و ذلك بعد حصولها على ذهبية مصر الدولية.